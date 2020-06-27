Samsun Orman Müdürlüğünde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi
|27 Haziran 2020 12:17
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Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, farklı şikayetlerle hastaneye başvuran bir personelin yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Filyasyon çalışmaları sonucunda test yapılanlar arasında bir personelin daha testinin pozitif çıktığını aktaran Sağlam, diğer personelde ise virüs tespit edilmediğini duyurdu.
Sağlam, bazı basın yayın organlarında Tarım ve Orman Müdürlüğünde pozitif vaka sayısının 6'ya yükseldiği yönünde çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
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