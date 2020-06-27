Coğrafya öğretmenliğinden 'sözleşmeli subaylar imamlığı'na

- Kurulduğu günden bu yana kendisinden olmayana yaşam hakkı tanımayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü, uzun yıllar örgütün kritik birimlerinde görev almış itirafçılar anlattı.

FETÖ yapılanmasını deşifre eden itirafçı mahrem imamlardan B.K, coğrafya öğretmenliğinden "sözleşmeli subayların imamlığı"na nasıl geldiğinin detaylarını güvenlik güçlerine açıkladı.

Darbe girişiminin ardından firar ettikten 4 ay sonra yakalanan B.K. ilk ifadesinde, "Sami" kod adını kullandığını, üniversiteden mezun olduktan sonra örgütün kapatılan İstanbul FEM Dershanesi ile İzmir Yamanlar Kolejinde coğrafya öğretmenliği yaptığını söyledi.

Öğretmenliği 2014'te bıraktıktan sonra Malatya'da bir tanıtım şirketinde çalışmaya devam ettiğini aktaran B.K, bu süreçte eşinin de FETÖ kapsamında faaliyet gösteren okullarda öğretmenlik yaptığı bilgisini verdi.

ABD'ye gittiğini ancak örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmediğini iddia eden B.K, "Gülen, içerisinde bulunduğum yapının sorumlusudur." dedi.

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" olduğunu kabul eden B.K, İzmir'de Yamanlar Kolejinde coğrafya öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde "müdür" seviyesinde, Sözleşmeli Subay Okulunun sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti.

B.K, ayrıca şu beyanda bulundu:

"Benim o dönem üst sorumlum 'Osman' kod adlı Ahmet Numan Akpınar'dı. Daha sonra Malatya'ya geçtim. Burada da Hava Kuvvetlerine ait birimin sorumluluğunu yaptım. 15 Temmuz darbe girişiminden 15-20 gün sonra bu yapıyla irtibatımı kestim. Ayrıldıktan sonra benimle hiçbir örgüt mensubu irtibata geçmemiştir. İzmir'de faaliyet yürüttüğüm dönemde Gürdal Türkekurban isimli şahıs bana bağlı olarak müdür yardımcısı seviyesinde faaliyet yürütmüştür. Sözleşmeli subayların kim olduğunu bilmem. Bu konularla Gürdal Türkekurban'a bağlı sivil 'abiler' ilgilenmekteydi.

Türkekurban bu yapı içinde 'Naci' kod adını kullanmaktaydı. Gürdal haricinde müdür yardımcısı seviyesinde iki kişi daha vardı ancak isimlerini ve kod adlarını hatırlamıyorum. Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı sorumlusu Osman kod adlı Ahmet Numan Akpınar idi. Müdür yardımcılarından topladığım himmet paralarını Osman'a veriyordum."

Örgütün mahrem yapılanmasında yer alanların kamuoyunda "patates" ya da "operasyonel hat" olarak bilinen GSM hatları kullandığını ifade eden B.K, daha sonra örgüt tarafından içerisinde hat olmayan bu cihazlara yüklenen haberleşme programlarıyla irtibat sağladıklarını bildirdi.

Tedbir amacıyla bu programların kafe ve alışveriş yerlerindeki kablosuz ağ üzerinden kullanıldığına değinen B.K, kendisine bağlı örgüt mensuplarıyla da "Viber uygulaması" üzerinden iletişim sağladığına işaret etti.

- Darbe hazırlıklarının yapıldığı villada parmak izi çıktı

Darbe girişiminin hazırlık toplantılarının yapıldığı Ankara'daki villada parmak izinin çıktığı hatırlatılan B.K, 2015'te pazarlama işleri için görüşmelerde bulunmak amacıyla Ankara'ya geldiğini, Viber üzerinden görüştüğü Levent Çakmaktepe'nin kendisini bu villada ağırladığını söyledi.

Darbe girişiminden birkaç ay önce de Ankara'ya gelerek yine bu villada kaldığına işaret eden B.K, "Kiralanan bu villanın örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içerisinde misafirhane gibi kullanılan bir yer olduğunu tahmin ediyorum. Bu villayla muhtemelen Levent Çakmaktepe ilgileniyordu. Daha önce bu evde hem konakladığım hem de Çakmaktepe ile görüştüğüm için ikamet içerisinde kullanılan bazı eşyalara doğal olarak dokunmuş olabilirim." şeklinde beyanda bulundu.

- "Her zaman bilgi vermeye hazırım"

Darbe girişiminden sonra olaylarla ilgili bağlantısı bulunan çok sayıda FETÖ mensubunun yurt dışına çıktığını belirten B.K, "Hain darbe girişiminin bir parçası olsaydım yurt dışına çıkardım. 10 yıllık ABD vizem vardı. Uzun süre arandığım halde teslim olmamamın sebebi ise içinde bulunduğum kaygılarımdır. Örgütün gaybubet olarak tabir edilen gizlenme evlerinde kesinlikle saklanma gereği duymadım. Bundan sonra FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu herkese anlatacağım." diye konuştu.

Emniyet ve savcılık sorgusu sırasında etkin pişmanlık hükümlerinde yararlanmak istediğini dile getiren B.K'nin, "Devletim istediği sürece her zaman bilgi vermeye devam edeceğim." sözleri de kayıtlara geçti.