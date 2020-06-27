Coca-Cola, Unilever ve P-G'den sosyal medyaya reklam şoku

PAYLAŞ

Bünyelerinde onlarca ünlü markayı bulunduran Unilever ve Procter-Gamble, ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle önemli bir karar aldı. İki şirket, ayrımcılık ve nefret söylemlerinin yer alması nedeniyle Facebook ve Twitter'a reklam vermeyeceklerini duyurdu. Açıklamanın etkisi kısa sürede kendini gösterdi. Haftanın son gününde iki sosyal medya platformunun da hisseleri ortalama yüzde 7 düştü. Son darbe ise Coca-Cola'dan geldi. Şirket, temmuz ayı boyunca hiçbir sosyal medya platformuna reklam vermeyeceğini ilan etti.

Dünyanın en büyük iki tüketim ürünleri devi Unilever ve Procter&Gamble'ın (P&G) aldığı karar, Facebook ve Twitter üzerinde şok etkisi yarattı. Hemen ardından sosyal medya platformlarına bir darbe de Coca-Cola'dan geldi.

CNN'de yer alan habere göre, üç firma da ABD'de yaşanan gelişmeler nedeniyle bir süre sosyal medyaya reklam vermeyeceklerini duyurdu. Haberin etkisi borsada kendini kısa sürede gösterdi. Facebook ve Twitter'ın hisseleri, haftanın son gününde ortalama yüzde 7 değer kaybetti.

'EN AZ YIL SONUNA KADAR REKLAM VERMEYECEĞİZ'

Gıda sektöründe; temizlik alanındaf ve kişisel bakım ürünlerinde isegibi markaları çatısında bulunduran Unilever, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Şirket, "Sorumluluk çerçevemiz ve ABD'deki kutuplaşmış atmosfer göz önüne alındığında en az yıl sonuna kadar Facebook, Instagram ve Twitter platformunda,

UNILEVER'IN FACEBOOK'A 2019'DAKİ KATKISI 42 MİLYON DOLAR

Unilever'ın küresel medya genel başkan yardımcısı Luis Di Como ise verdiği röportajda, "Mevcut kutuplaşma ve ABD'de yapılacak seçimleri düşünürsek, nefret söylemiyle ilgili daha fazla yaptırım uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Reklam analiz şirketi Pathmatics'e göre Unilever, 2019'da Facebook'a verdiği 42 milyon dolarlık reklamla bu alanda 30. sırada yer aldı.

Sosyal medyaya bir kötü haber de Unilever'ın en büyük rakiplerinden biri olan P&G'den geldi. Ariel, Gilette, Braun, Pantene, Head&Shoulders, İpana, Oral-B, Prima gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran grup da benzer bir karar aldı. P&G, "Reklamlarımızı, nefret ve ayrımcılık söylemleri ile dolu olan platformlardan çekiyoruz" açıklamasını yaptı.

COCA-COLA: 1 AY BOYUNCA REKLAM YOK

Sosyal medya platformlarını zora sokan son açıklama ise Coca-Cola'dan geldi. CEO James Quincey, şirketin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "1 Temmuz'dan itibaren Coca-Cola, tüm sosyal medya platformlarındaki ücretli reklamlarını en az 30 gün boyunca durduracak.

FACEBOOK'A DARBE ÜSTÜNE DARBE

Donald Trump'ın şiddet içeren söylemlerini aynen kullandığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook, artık bundan ekonomik olarak da etkileniyor. Sivil toplum kuruluşları, temmuz ayı boyunca Facebook'a reklam verilmemesi için #StopHateforProfit (Kar için nefreti durdur) kampanyasını başlatmıştı.

Yaşanan bu gelişmeler, kendi şirket çalışanlarının bile hedefi haline gelen Mark Zuckerbeg'in sıkıntılı günler geçirmesine neden oluyor. Büyük baskı altında olan Zuckerberg, servetinde 7 milyar dolar kaybederek Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde de üçüncü sıradan dördüncü sıraya geriledi.