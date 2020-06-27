Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.
|27 Haziran 2020 12:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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