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Gaziantep'te rüzgarın uçurduğu sınava giriş kağıdı ağaca takıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle sınava giriş evrakı uçarak ağaç dallarında kalan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
 27 Haziran 2020 12:59
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Gaziantep'te rüzgarın uçurduğu sınava giriş kağıdı ağaca takıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle sınava giriş evrakı uçarak ağaç dallarında kalan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

İslahiye'de sınavın yapıldığı 18 okulda, 5 bin 200 öğrencinin katıldığı ve tedbirlerin alındığı 186 salonda sınavlar başladı.

Sınavların yapıldığı okul çevrelerinde tedbir alan güvenlik güçleri, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar da farklı görüntülere sahne oldu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Yerleşkesi'nde sınava girmeye hazırlanan bir öğrenci, sınava giriş kağıdını düşürdü. Rüzgarın etkisiyle uçmaya başlayan kağıt, çevredeki bir ağacın dallarına takıldı.

Çevredeki vatandaşların yaklaşık 15 dakika indirmeye çalıştı kağıt, bir vatandaşın pak halindeki bir otomobilin üstüne çıkarak, ulaşmasıyla sahibine yetiştirildi.

Sınava giriş kağıdını alan çocuk, koşarak sınava gitti.

Anadolu Ajansı
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