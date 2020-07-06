Kasıtlı olarak norm fazlası yapılan öğretmeni yargı haklı buldu

Biz memurlar.net olarak norm kadro belirlenme süreçlerinde her zaman manşetten verdiğimiz "Ekim 2019 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!" başlıklı detaylı araştırma dosyamızda ve alt linkleriyle diğer araştırma dosyalarımız da bu hileye başvurulduğunu anlatarak okullarda sehven vaya kasıtlı olarak ders saati sayısı aynı kalmasına rağmen norm sayısının önce artırılarak bir öğretmen atanması, akabinde yine ders saati sayısı aynı olduğu halde norm sayısının düşürülerek hizmet puanı en düşük olan öğretmelerinin norm fazlası konumuna düşürülmesine ilişkin uyarılarda bulunmuş ve "Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır."şeklinde konuya dikkat çekmiştik.

Bu dikkat çektiğimiz konuda; öğretmen olarak görev yaptığı okulda ders saati sayısı aynı kalmasına rağmen norm sayısının önce artırılarak bir öğretmen atanması, akabinde yine ders saati sayısı aynı olduğu halde norm sayısının düşürülerek norm fazlası konumuna düşürülmesi sonucunda idare mahkemesinde dava açan bir öğretmenimiz yargı tarafından haklı bulunmuştur.

Ankara 10. İdare Mahkemesi 2019/2448 E., 2020/808 K. Sayılı kararı ile davacının görev yaptığı okulda Türkçe Ders saatinin 156 olduğu, bu ihtiyaç çerçevesinde 7 adet öğretmen normunun tespit edildiği ancak bu ders saatinde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen ve yönetmelik ile belirlenen zamanlama dışında ve sıralı teklif olmadan aynı 156 ders saati için 8 öğretmen normu belirlendiği ve bu norm esas alınarak bir öğretmenin daha anılan okula atamasının gerçekleştiği, devam edilen süreçte yine ders saatinde herhangi bir eksiklik diğer bir ifadeyle norm kadro belirleme kriterlerinde değişiklik olmamasına rağmen 156 saatlik Türkçe Dersi için tekrar öğretmen normunun 7 ye indirilmesi ile hizmet puanı daha düşük olan davacının norm kadro fazlası duruma geldiği, hangi kriterlere göre ve hangi ihtiyaç doğrultusunda yapıldığı anlaşılamayan dolayısıyla haklı ve hukuken kabul edilebilir hiç bir gerekçeye dayanmadığı sonucuna varılan norm kadro belirlemesi işleminde mevzuata uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR