Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
|27 Haziran 2020 13:28
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak üzerinde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine apartmanın girişine güvenlik şeridi çekilirken, bekçiler nöbet tutmaya başladı.
Vatandaşların ihtiyaçlarını karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
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