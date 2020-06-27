ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz
|27 Haziran 2020 13:29
|Yazdır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.
Twitter hesabında bugün gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin açıklama yapan Aygün, şunları kaydetti:
"YKS'nin birinci oturum olan TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Yarın uygulanacak YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ve üçüncü oturumu YDT'de tüm adaylara başarılar dilerim."
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|YKS'nin ilk oturumu TYT yarın düzenlenecek
26 Haziran 2020 09:57
|ÖSYM Başkanı Aygün: YKS için bütün hazırlıklar tamam
25 Haziran 2020 21:05
|Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı
25 Haziran 2020 15:42
|ÖSYM Başkanı'ndan öğrenci ve velilere YKS uyarıları
24 Haziran 2020 14:22
|ÖSYM Başkanı: Sınav için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz
23 Haziran 2020 12:07
|YKS'de yeni karar... Ayrı salonlarda sınava alınacaklar
22 Haziran 2020 17:24
|YKS'ye girecek 30 bin adayın sınav merkezi değiştirildi
16 Haziran 2020 13:36
|YKS sınav giriş belgeleri açıklandı
15 Haziran 2020 14:29
|2020-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
14 Haziran 2020 14:31
|Koronavirüs tedbirleri altında geniş katılımlı ilk sınav bitti
14 Haziran 2020 12:39