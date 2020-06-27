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'Kovid-19 kahramanı' doktor acil tıp uzmanı oldu

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ayrı kaldığı çocuklarına özlemini şiirlerle anlatan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin acil servis doktorlarından Fatma Çakmak, acil tıp uzmanı oldu.
 27 Haziran 2020 14:35
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'Kovid-19 kahramanı' doktor acil tıp uzmanı oldu

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ayrı kaldığı çocuklarına özlemini şiirlerle anlatan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin acil servis doktorlarından Fatma Çakmak, acil tıp uzmanı oldu.

Acil Tıp Uzmanları Derneğinden (ATUDER) yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı asistanlarından Dr. Fatma Çakmak, 25 Haziran tarihi itibarıyla girdiği bilim ve tez sınavlarından başarı ile geçti.

ATUDER Yönetim Kurulu acil tıp uzmanı olmaya hak kazanan Çakmak'ı tebrik etti.

Eşi de doktor olan 5 çocuk annesi Çakmak, Erzurum'da Kovid-19 ile mücadelede acil serviste görevli olduğundan haftalardır evine gidemeyip görmediği evlat özlemini yazıp seslendirdiği mısralara dökmesiyle tanınmıştı.
Anadolu Ajansı
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