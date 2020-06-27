1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özkan: Vakalar artarsa 2. Piki yaşarız!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, günlük vaka sayılarına ilişkin, "Şu anda yaklaşık bin 500'lü rakamlara geldik. Eğer bu rakam daha da ilerlerse, bulaşıcılık artarsa, ikinci bir pik yaşarız. Onun için biraz daha dişimizi sıkmalıyız" dedi
 27 Haziran 2020 14:56
Yazdır

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yaptığı açıklamada, birinci dalganın pikinin yaşandığını, ikinci bir pik yaşanmaması için koruma önlemlerinin uygulanması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Özkan, "Koruma önlemleri de maske, mesafe ve el hijyenidir. Maske için 52 ilde 'maske takma zorunluluğu' geldi. Bu durum hakikaten etkili oldu. Çevreme bakıyorum insanlar maske takıyor. Sıkıntı şu; burun ya da çenenin altında taşıma şeklinde oluyor. Bu maskeyi doğru takmamız gerekiyor. Eğer doğru takmazsak, vaka sayılarımız artabilir, kronik hastalıklı kişilerde ölümler görebiliriz. Kontrollü sosyal yaşama alışmamız gerekiyor" diye konuştu.

"TEDBİRLERİ YAŞANTIMIZA YANSITMAMIZ GEREKİYOR"

DHA'da yer alan habere göre Prof. Dr. Özkan, maskenin hasta bir kişi ile konuşurken virüsü taşıyan damlacıkların ulaşmasını engellediğini kaydederek, "Ancak virüsler maskenin dış yüzeyinde durabilir. Bu yüzden maske dış yüzeyine dokunmamak gerekiyor. Bizim için açık hava biraz daha güvenli. İnsanlarla daha mesafeli duruyoruz. Dolaylı olarak virüsle savaşımız biraz daha kolaylaştı. Önümüzdeki günlerde eğer aşı ve tam bir tedavi olmazsa ve virüs tamamen yok olmazsa, kış mevsimine de geleceğiz. Kış mevsimine de gireceğimiz için bizim bu tedbirleri tamamen yaşantımıza yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ BİR PİK YAŞAYABİLİRİZ"

Hala birinci dalganın devam ettiğini ve sıfır vakaya ulaşılmadığını söyleyen Özkan, şöyle konuştu: "Nisan ayında pik yaşadık. İkinci bir pik tabii ki yaşayabiliriz. Şu anda yaklaşık bin 500'lü rakamlara geldik. Eğer bu rakam daha da ilerlerse, bulaşıcılık artarsa, ikinci bir pik yaşarız. Bize yakışmaz, biz bununla mücadele edebilecek bir toplumuz. Onun için biraz daha dişimizi sıkmalıyız.

"KURALLARA UYARAK İŞİMİZİ YAPMALIYIZ"

Sosyal hayata ve iş hayatına başlandı. Bu süreçte kurallara uyarak, işlerimizi yürütebiliriz. Bunu toplumumuz biliyor, ancak davranışına yansıtırken zorlanıyor. Bunları yapabilmek için çevre düzenlemesi de gerekiyor. Örneğin, 'toplu taşımada mesafeye uyun' diyorlar.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUMALIYIZ"

Çok kalabalık olarak ve mesafeye uyulamıyor. Mümkün olduğunca mesafeye uymaya çalışmak, arkamızı dönmek ve kişilerle yüz yüze gelmemek gerekiyor. Bu önlemlere uyarak, bunları aşmaya çalışmalıyız. Kontrollü sosyal hayatımızda artık bir süre böyle yaşayacağımızı düşünüyorum. Onun için alışmamız gerekiyor."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
27 Haziran 2020 13:41		 Gaziantep'te rüzgarın uçurduğu sınava giriş kağıdı ağaca takıldı
27 Haziran 2020 12:59
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
27 Haziran 2020 11:11		 Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı
27 Haziran 2020 10:57
Mardin'de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti
27 Haziran 2020 10:30		 Mardin'de YKS'ye girecek öğrenciyi taşıyan araç alev aldı
27 Haziran 2020 10:29
Konya'daki telefonla yüksek sesle konuşma cinayetinde 4 zanlı tutuklandı
27 Haziran 2020 10:20		 İzmir'de sokak ortasında dehşet! Genç kıza kabusu yaşattı
27 Haziran 2020 08:56
Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu
27 Haziran 2020 07:50		 İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı
27 Haziran 2020 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Bu bitki kansere geçit vermiyor15:17 - Öğretmenler hizmet puanı açıklaması bekliyor15:17 - Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Yer gök 'sarı'15:11 - Kazada yaralanan babadan sınava girecek oğluna moral15:03 - YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi14:56 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özkan: Vakalar artarsa 2. Piki yaşarız!
14:47 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması14:35 - 'Kovid-19 kahramanı' doktor acil tıp uzmanı oldu14:33 - İlçe Milli Eğitim Müdürü Kovid-19 temaslı öğrenciyi sınava yetiştirdi14:18 - Soylu'dan YKS'ye geç kalan öğrenciler için seferber olan polislere teşekkür14:12 - Veli'nin Oğlu Orhan tiyatro sahnesinde14:12 - 2020 TYT soruları: Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu neydi?
13:59 - 'Öğretmenlerimizle mesleki gelişim çalışmalarımız devam edecek'13:57 - Koronavirüsten setler de nasibini aldı13:55 - Küçük düşlerin peşinde, büyük işler yapmak için13:41 - Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti13:38 - Polis ekipleri, kimliğini unutan görme engelli öğrenci için seferber oldu13:29 - ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteli olmak için 15 net yetiyor
2 yıl önce 703 ile kaldırılmıştı, yanlışlığı fark edilip geri getirildi
2020 TYT soruları: Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu neydi?
Yargıtay'dan Bank Asya kararı: Hesap hareketlerini bilirkişi incelemeli
Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli
BAE'den Türkiye'ye tehdit
Erdoğan'ın talimatıyla hayatı değişti
YKS'nin 1'inci oturumu sona erdi
Polis ile vatandaş arasında maske tartışması
Emekli askeri hakim albay Üçok'a hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şehir hatları vapurunun 5 kuruş olması 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 2
tesel-ya 1
Deprem 1
28.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
liverpool'un premier lig şampiyonu olması 1
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 2
yorgunluk 3
karabük 1
Ekmeğe dokunamamak 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam