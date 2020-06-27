Kazada yaralanan babadan sınava girecek oğluna moral
|27 Haziran 2020 15:11
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Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu öncesi geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtulan öğrencinin imdadına trafik polisi yetişti.
İlker Çetmi yönetimindeki 07 AIF 316 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Köroğlu kavşağında 45 YA 2828 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan sürücü Çetmi yaralanırken YKS'ye yetiştirmeye çalıştığı oğlu Kaan Çetmi yara almadan kurtuldu.
Kaza sonrası yerde uzanan baba Çetmi, oğlunun elini tutarak sınavda başarı diledi. Yaralı Çetmi, ambulansla Vakıf Yaşam Hastanesine götürüldü.
Trafik polisi Nahit Şenyücel, Kaan Çetmi'yi motosikletiyle Kepez ilçesi İsmail Hakkı Kaya Ortaokulundaki sınava başlamasına 15 dakika kala yetiştirdi.
Şenyücel, yol boyunca Çetmi'ye sınava odaklanması konusunda tavsiyelerde bulundu.
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