Okula 200 metre kala kazada yaralandılar
|27 Haziran 2020 15:40
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Kaza, saat 09.00 sıralarında, Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde meydana geldi.
Ayşe- Songül Bozdağ, YSK'ya girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmek için anne Remziye Bozdağ ve erkek kardeşleri Hüseyin Bozdağ ile birlikte, babaları Aldülmelik Bozdağ'ın idaresindeki 33 HF 976 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak baba Bozdağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.
Hurdaya dönen araçta sıkışan baba, anne, erkek kardeş ve Ayşe- Songül Bozdağ, vatandaşların ihbarıyla gelen CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Vatandaşlar, çimenlerin üzerine yatırılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılara, güneşten etkilenmemeleri için evlerinden getirdikleri havlularla gölgelik yapmaya çalıştı.
Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
OKULA 200 METRE VARMIŞ
Ayşe-Songül Bozdağ'ın babalarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yaralandıkları kazanın, sınava girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre mesafede olduğu ortaya çıktı.
Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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