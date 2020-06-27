İnternetteki turnuvada şampiyon Rıza Kayaalp
Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) internet ortamında düzenlediği GR Fantezi Güreş Turnuvası'nda 3 gün süren ve çekişmeli geçen oylamada milli güreşçi Rıza Kayaalp şampiyon oldu.
|27 Haziran 2020 15:46
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Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) internet ortamında düzenlediği GR Fantezi Güreş Turnuvası'nda 3 gün süren ve çekişmeli geçen oylamada milli güreşçi Rıza Kayaalp şampiyon oldu.
Oylamada milli güreşçi Rıza Kayaalp, yüzde 56 oy oranı ve toplam 52 bin 50 oyla birinci oldu. İran Ali Garaii ise 40 bin 608 oyla ikinci oldu.
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