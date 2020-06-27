Yanlış okula giden adayı sınava Emniyet Müdürü yetiştirdi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yanlış okula giden kız öğrenciyi İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem makam otosuna bindirerek giriş süresinin bitimine 10 dakika kala sınava yetiştirdi.
|27 Haziran 2020 15:54
|Yazdır
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yanlış okula giden kız öğrenciyi İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem makam otosuna bindirerek giriş süresinin bitimine 10 dakika kala sınava yetiştirdi.
Erdem, YKS nedeniyle okulların çevresini kontrol ederken Ali Akkanat Anadolu Lisesinin önünde annesiyle birlikte üzüntü ve telaş yaşayan genç kızı fark etti.
Öğrencinin yanına giden Erdem, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'ndeki okulda sınava girmesi gerekirken sınava gireceği okul merkezi sandığı Ali Akkanat Anadolu Lisesine yanlışlıkla gelen genç kızı makam arabasına bindirdi.
Erdem, salona giriş süresinin bitimine 10 dakika kala adayı, şehir merkezi dışındaki Ali Akkanat Kampüsü'ne götürerek sınava yetiştirdi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Polis ekipleri öğrenciyi sınava bir dakika kala yetiştirdi
27 Haziran 2020 15:51
|Polis memuru Yuvarlakçay'da boğuldu
24 Haziran 2020 17:33
|Türk polisi 'Sıla Yolu Projesi' görevi için Sırbistan'a gitti
24 Haziran 2020 14:04
|Tedavi gören astsubay hayatını kaybetti
23 Haziran 2020 18:25
|'Maske doğru kullanılmazsa aksesuardan öteye geçmez'
22 Haziran 2020 18:23
|Komiser yardımcısı kalp krizinden hayatını kaybetti
22 Haziran 2020 14:57
|Babalar gününde 'memur babalar' için duygusal paylaşımlar
21 Haziran 2020 21:56
|Edirne'yi sağanak vurdu, tıkanan rögarı yine polis açtı
21 Haziran 2020 21:22
|Koronavirüs savaşçılarının hastanedeki büyük mücadelesi
21 Haziran 2020 19:09
|Sağlıkçılar, 'Babalar Günü'nde de mesai başında
21 Haziran 2020 18:38