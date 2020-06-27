1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yanlış okula giden adayı sınava Emniyet Müdürü yetiştirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yanlış okula giden kız öğrenciyi İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem makam otosuna bindirerek giriş süresinin bitimine 10 dakika kala sınava yetiştirdi.
 27 Haziran 2020 15:54
Yazdır
Yanlış okula giden adayı sınava Emniyet Müdürü yetiştirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yanlış okula giden kız öğrenciyi İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem makam otosuna bindirerek giriş süresinin bitimine 10 dakika kala sınava yetiştirdi.

Erdem, YKS nedeniyle okulların çevresini kontrol ederken Ali Akkanat Anadolu Lisesinin önünde annesiyle birlikte üzüntü ve telaş yaşayan genç kızı fark etti.

Öğrencinin yanına giden Erdem, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'ndeki okulda sınava girmesi gerekirken sınava gireceği okul merkezi sandığı Ali Akkanat Anadolu Lisesine yanlışlıkla gelen genç kızı makam arabasına bindirdi.

Erdem, salona giriş süresinin bitimine 10 dakika kala adayı, şehir merkezi dışındaki Ali Akkanat Kampüsü'ne götürerek sınava yetiştirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis ekipleri öğrenciyi sınava bir dakika kala yetiştirdi
27 Haziran 2020 15:51		 Polis memuru Yuvarlakçay'da boğuldu
24 Haziran 2020 17:33
Türk polisi 'Sıla Yolu Projesi' görevi için Sırbistan'a gitti
24 Haziran 2020 14:04		 Tedavi gören astsubay hayatını kaybetti
23 Haziran 2020 18:25
'Maske doğru kullanılmazsa aksesuardan öteye geçmez'
22 Haziran 2020 18:23		 Komiser yardımcısı kalp krizinden hayatını kaybetti
22 Haziran 2020 14:57
Babalar gününde 'memur babalar' için duygusal paylaşımlar
21 Haziran 2020 21:56		 Edirne'yi sağanak vurdu, tıkanan rögarı yine polis açtı
21 Haziran 2020 21:22
Koronavirüs savaşçılarının hastanedeki büyük mücadelesi
21 Haziran 2020 19:09		 Sağlıkçılar, 'Babalar Günü'nde de mesai başında
21 Haziran 2020 18:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:45 - Sınav merkezini bulmayan adayın yardımına polis yetişti17:42 - Geçici kimlik belgesi belgesi almaya gitti ama yetişemedi17:34 - Sınavdan çıkan, plaja koştu17:29 - Polis sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu17:25 - Türkiye'nin ilk yerli endüstriyel enzim fabrikası açıldı17:22 - Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi
17:19 - PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek17:11 - Turizmi lezzetleriyle tutkuya dönüştüren rota: Güneydoğu17:05 - Dev sağlık merkezi Kovid-19'da lokomotif oldu17:02 - Şehit Teğmen Yunus Gül son yolculuğuna uğurlandı16:52 - Aydın'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı16:50 - 'TYT soruları geçen seneye göre daha zordu'
16:50 - FETÖ'cü müdür rüşvet verdiği suçlamasıyla yargılanacak16:39 - Ankara Emniyeti'nden 'Uyuşturucuya geçit yok' paylaşımı16:36 - Polisler seferber oldu ama sınava yetişemedi16:34 - Mardin'de baba ve oğul aynı okulda YKS'ye girdi16:27 - Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı16:15 - Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteli olmak için 15 net yetiyor
2020 TYT soruları: Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu neydi?
2 yıl önce 703 ile kaldırılmıştı, yanlışlığı fark edilip geri getirildi
Yargıtay'dan Bank Asya kararı: Hesap hareketlerini bilirkişi incelemeli
Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli
BAE'den Türkiye'ye tehdit
Erdoğan'ın talimatıyla hayatı değişti
YKS'nin 1'inci oturumu sona erdi
Polis ile vatandaş arasında maske tartışması
Emekli askeri hakim albay Üçok'a hapis cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ekmeğe dokunamamak 1
ispat edene 1 milyon dolar vereceğim 1
Fatih mehmet maçoğlu 1
çatlak şanzel 1
su deposu 1
26.06.2020 manisa depremi 1
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 1
deprem anında yapılması gerekenler 1
ayakkabının vurması 2
yasak elma 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam