MSB: PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.
|27 Haziran 2020 15:58
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
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