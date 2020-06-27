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'TYT soruları geçen seneye göre daha zordu'

Yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı. Mektebim Koleji Ortaokul Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, üniversite adayı öğrencilerin girdiği sınavın ilk oturumu olan TYT'yi değerlendirdi. Şeker, Türkçe sorularının geçen seneye göre metinlerin daha uzun olduğunu söyleyerek, matematik sorularının ise orta ve zor düzeyde olduğunu kaydetti.
 27 Haziran 2020 16:50
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'TYT soruları geçen seneye göre daha zordu'

Yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı. Mektebim Koleji Ortaokul Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, üniversite adayı öğrencilerin girdiği sınavın ilk oturumu olan TYT'yi değerlendirdi. Şeker, Türkçe sorularının geçen seneye göre metinlerin daha uzun olduğunu söyleyerek, matematik sorularının ise orta ve zor düzeyde olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Öğrenciler, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru cevapladı. Mektebim Koleji Ortaokul Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, üniversite adayı öğrencilerin girdiği sınavın ilk oturumu TYT'yi değerlendirdi. Şeker, Türkçe sorularının geçen seneye göre metinlerin daha uzun olduğunu söyleyerek, matematik sorularının ise orta ve zor düzeyde olduğunu kaydetti.

"Öğrenciler kendi aralarında soru kritiği yapmasınlar"

Sınava giren öğrencilerin kendi aralarında soru kritiği yapmamaları gerektiğine dikkat çeken Şeker, "Olası bir yanlış seçenek durumunda veya farklı bir çözüm durumunda öğrencilerin, yanlış seçenekleri işaretlediklerini düşünerek motivasyonları kaybolabilir. Öğrencilerin motivasyonları düşük bir şekilde yarınki oturuma girmelerini istemiyoruz. Hem eğitimcilere hem de ailelere bunu hatırlatmak istiyorum. Öğrenciler, sınav değerlendirmesini 'hangi konular geldi, sınav zor muydu' olarak yapabilir." diye konuştu.

"Öğrenciler, Türkçe ve matematik sorularında zaman sıkıntısı yaşadı"

Öğrencilerin, Türkçe ve matematik sorularında bir miktar zaman sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Şeker, "Türkçe sorularının geçen seneye göre daha çok felsefik ve uzun metinlerden oluştuğu bilgisini aldık. Matematik sorularının da geçen seneye göre orta ve zor düzeyde yer aldığını aktardılar. Öğrenciler, geometri sorularının ise geçen seneye göre daha kolay olduğunu yorumluyor. TYT soruları daha çok 9. ve 10. sınıf konularından geliyor. Aynı şekilde öğrencilerden aldığımız bilgilere göre, fen bilimleri testinde de fizik dersinin bir miktar zorlayıcı düzeyde olduğunu, kimya ve biyoloji derslerinin daha çok orta ve kolay düzeyde olduğunu gözlemledik. Sosyal bilimler de öğrenciler, biyoloji ve coğrafya derslerinin ortak konusu olan ekosistemlerden soru geldiğini belirttiler. Tarih sorularının ise daha çok bilgiye dayalı sorulardan oluştuğu bilgisini aldık." açıklamalarında bulundu.

"Sınav sıkı tedbirler alınarak yapıldı"

Koronavirüs kapsamında sınav salonlarında alınan tedbirlerden de bahseden Şeker, "Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre, tedbirlerin sıkı olduğunu gözlemledik. Dezenfektan ve maske gibi hususlara dikkat edildi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralının sıklıkla uyarısının yapıldığını söylediler. Sınav esnasında da isteyen öğrenciler maskelerini çıkarma imkanı sağlanmıştır. Öğrenciler eve geldiklerinde kıyafetlerini yüksek derecede yıkamaları gerekiyor. Sıcak bir duş da Kovid-19 için iyi bir tedbir olabilir. Yarın gerçekleştirilecek AYT oturumunda da tüm öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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