Polisler seferber oldu ama sınava yetişemedi
Çorum'da yanlış sınav merkezine gelen öğrenci trafik polislerinin devreye girmesine rağmen sınava yetişemedi.
|27 Haziran 2020 16:36
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Çorum'da yanlış sınav merkezine gelen öğrenci trafik polislerinin devreye girmesine rağmen sınava yetişemedi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için yanlış sınav merkezine giden bir kız öğrenci polis ekiplerinden yardım istedi. 75. Yıl Lisesi yerine farklı bir okula gelen öğrenciyi polis ekipleri doğru adrese götürmesine rağmen genç kız sınava geç kaldığı için okula alınmadı. Öğrenci büyük üzüntü yaşadı.
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