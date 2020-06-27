Ankara Emniyeti'nden 'Uyuşturucuya geçit yok' paylaşımı

2 YIL ÖNCE 703 İLE KALDIRILMIŞTI, YANLIŞLIĞI FARK EDİLİP GERİ GETİRİLDİ Bundan 2 yıl önce, 703 sayılı KHK ile tüm üst yöneticilerin görevden alındıklarında Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmalarını öngören düzenleme yürürlükten kaldırılmıştı. Uygulamada karşılaşılan sorunlardan dolayı, 6400 ve üzerindeki ek göstergeli kadrolarda görev yapanların yeniden Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaları yönünde düzenleme yapıldı.