Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Aydın'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aydın'da, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
|27 Haziran 2020 16:52
|Yazdır
Aydın'da, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin kullandığı 09 R 0112 plakalı ambulans, Bayındırlık kavşağında, F.K. idaresindeki 09 EM 177 plakalı otomobille çarpıştı. Ambulans, çarpmanın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler, ambulansta hasta olarak bulunan M.E. ve yakını İ.E. ile ambulansta görevli 2 sağlık personeli yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi
27 Haziran 2020 17:22
|Okula 200 metre kala kazada yaralandılar
27 Haziran 2020 15:40
|Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özkan: Vakalar artarsa 2. Piki yaşarız!
27 Haziran 2020 14:56
|Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
27 Haziran 2020 13:41
|Gaziantep'te rüzgarın uçurduğu sınava giriş kağıdı ağaca takıldı
27 Haziran 2020 12:59
|Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
27 Haziran 2020 11:11
|Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı
27 Haziran 2020 10:57
|Mardin'de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti
27 Haziran 2020 10:30
|Mardin'de YKS'ye girecek öğrenciyi taşıyan araç alev aldı
27 Haziran 2020 10:29
|Konya'daki telefonla yüksek sesle konuşma cinayetinde 4 zanlı tutuklandı
27 Haziran 2020 10:20