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Aydın'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'da, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
 27 Haziran 2020 16:52
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Aydın'da, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin kullandığı 09 R 0112 plakalı ambulans, Bayındırlık kavşağında, F.K. idaresindeki 09 EM 177 plakalı otomobille çarpıştı. Ambulans, çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler, ambulansta hasta olarak bulunan M.E. ve yakını İ.E. ile ambulansta görevli 2 sağlık personeli yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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