PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek
|27 Haziran 2020 17:19
|Yazdır
Yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler için 110 lira karşılığında test yaptırılabilecek.
Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise herhangi bir ücret alınmayacak.
Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlendi.
Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.
Yetkili laboratuvar listesine, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabilecek.
PCR testi 110 lira karşılığında yapılabilecek. Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise ücret talep edilmeyecek.
Ücret, "Yurt dışına çıkış-PCR Testi" konusu ile Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan "TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41" IBAN No'lu hesabına yatırılacak. Alınan makbuz daha sonra sağlık tesisine teslim edilecek.
Sağlık tesisi tarafından istenecek belgeler arasında, görev belgesi ve dilekçesi, yurt dışı uçak bileti yer alıyor.
Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen vatandaşlara yapılacak test işlemleri hakkında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yurt-disi-cikislarinda-test-islemleri.html" adresinden bilgi alınabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dev sağlık merkezi Kovid-19'da lokomotif oldu
27 Haziran 2020 17:05
|YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Haziran 2020 15:03
|Polis ekipleri, kimliğini unutan görme engelli öğrenci için seferber oldu
27 Haziran 2020 13:38
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
27 Haziran 2020 13:28
|Ömer Özkan bebek umutları yeşertti
27 Haziran 2020 09:38
|1.7 milyon dosyada 'mahkemesiz' çözüm
27 Haziran 2020 09:35
|Kadın özel harekat, bekçilik okulları ve eğitim tarihleri belli oldu
27 Haziran 2020 00:22
|Çocuk yuvalarındaki personele 3-14 gün vardiyası
27 Haziran 2020 00:05
|Bu görüntüler şaşkına çevirmişti... Ceza yağdı
26 Haziran 2020 22:09
|İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
26 Haziran 2020 21:43