Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi
|27 Haziran 2020 17:22
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hududunda 65 pompalı tüfek ile 1 milyon lira değerinde tıbbi malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin lira olan tıbbi malzeme ele geçirildi." ifadesine yer verildi.
Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyor. Son olarak sınırdan kaçak geçirilmeye çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi.https://t.co/UuVCmWKV8y#MSB #TSK pic.twitter.com/gWQHXqFvFuT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2020
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