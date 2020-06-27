Polis sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu
|27 Haziran 2020 17:29
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TRABZON'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan öğrenci yardım istediği polis ekiplerince sınava gireceği okula yetiştirildi.
Trabzon'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan bir öğrenci, polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri genci alarak sınav merkezine doğru yola çıktı. Polis ekipleri, öğrencinin sınava yetişebilmesi için yolculuk süresince sirenlerini açtı. Kısa süre içinde Yomra Fen Lisesi'ne yetiştirilen öğrenci sınava girdi. O anlara ilişkin görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşıldı.
👮️Polislerimiz yetişti,Trabzon Emniyet Müdürlüğü (@TrabzonEmniyet) June 27, 2020
yetiştirdi ❤️
🚔👮️Geç kalan öğrencimizi bir dakikada sınava yetiştirdik...👍
️Sokağa çıkma kısıtlaması sonucu yolda trafiğin olmaması sınava geç kalan bir öğrencimizi "bir dakikada" 👮️🚔 sınava yetiştirmemizi sağladı. pic.twitter.com/NXXKqL5duc
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