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Sarma sigara satışı yasaklandı mı?

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre makaron veya sigara kağıdına tütün doldurup satanlara 3-6 yıl arası hapis cezası verilecek. Sarma sigara satışı yeni düzenlemeyle yasaklanmış oldu.
 27 Haziran 2020 17:56
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Sarma sigara satışı yasaklandı mı?

Sigara kağıtlarına tütün doldurulup ardından poşetlenerek satılmasına yasak getirildi. Sigara kağıdına ve makarona tütün doldurup satmak 1 Temmuz itibariyle yasaklandı. Söz konusu eylemler devleti vergi kaybına uğrattığı için hali hazırda da yasaktı. Bu ürünlerin satışı için yasal boşluk da giderilmiş oldu.

SARMA SİGARA SATIŞI YASAKLANIYOR

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Hali hazırda sigara kağıdına tütün doldurmak veya makarona tütün koyup satmak yasak, çünkü devlet burada vergi kaybına uğruyor. Fakat yasa ile yasal boşluk da giderilmiş oldu.

TÜİK tarafından geçen günlerde yayınlanan Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre 2010 yılında tütün kullanan bireylerin yüzde 25,4'ü her gün sigara içerken 2019 yılında bu oran yüzde 28'e yükseldi.

Ara-sıra sigara içenlerin oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 3,4'e indi. 2018-2019 arası hiç sigara kullanmayanların oranı yüzde 53,4'ten yüzde 54,5'e yükselmiş. 2016 yılında hiç sigara kullanmayan bireylerin oranı yüzde 56,5 iken 2019 yılında bu oran yüzde 54,5'e inmiş.
Memurlar.Net
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