Sarma sigara satışı yasaklandı mı?
|27 Haziran 2020 17:56
|Yazdır
Sigara kağıtlarına tütün doldurulup ardından poşetlenerek satılmasına yasak getirildi. Sigara kağıdına ve makarona tütün doldurup satmak 1 Temmuz itibariyle yasaklandı. Söz konusu eylemler devleti vergi kaybına uğrattığı için hali hazırda da yasaktı. Bu ürünlerin satışı için yasal boşluk da giderilmiş oldu.
SARMA SİGARA SATIŞI YASAKLANIYOR
Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
Hali hazırda sigara kağıdına tütün doldurmak veya makarona tütün koyup satmak yasak, çünkü devlet burada vergi kaybına uğruyor. Fakat yasa ile yasal boşluk da giderilmiş oldu.
TÜİK tarafından geçen günlerde yayınlanan Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre 2010 yılında tütün kullanan bireylerin yüzde 25,4'ü her gün sigara içerken 2019 yılında bu oran yüzde 28'e yükseldi.
Ara-sıra sigara içenlerin oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 3,4'e indi. 2018-2019 arası hiç sigara kullanmayanların oranı yüzde 53,4'ten yüzde 54,5'e yükselmiş. 2016 yılında hiç sigara kullanmayan bireylerin oranı yüzde 56,5 iken 2019 yılında bu oran yüzde 54,5'e inmiş.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Suriye sınırına askeri sevkiyat
27 Haziran 2020 19:24
|PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek
27 Haziran 2020 17:19
|Dev sağlık merkezi Kovid-19'da lokomotif oldu
27 Haziran 2020 17:05
|YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Haziran 2020 15:03
|Polis ekipleri, kimliğini unutan görme engelli öğrenci için seferber oldu
27 Haziran 2020 13:38
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
27 Haziran 2020 13:28
|Ömer Özkan bebek umutları yeşertti
27 Haziran 2020 09:38
|1.7 milyon dosyada 'mahkemesiz' çözüm
27 Haziran 2020 09:35
|Kadın özel harekat, bekçilik okulları ve eğitim tarihleri belli oldu
27 Haziran 2020 00:22
|Çocuk yuvalarındaki personele 3-14 gün vardiyası
27 Haziran 2020 00:05