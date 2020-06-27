YKS'ye girecek 83 öğrenciyi polisler okula yetiştirdi
|27 Haziran 2020 18:19
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Adana İl Emniyet Müdürü Sayın Doğan İnci'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için verdiği talimat üzerine Adana'da 83 öğrenci, polisler tarafından sınava girecekleri okullara götürüldü.
Emniyet Müdürü Doğan İnci, yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına yetişmek amacıyla öğrencilerden veya ailelerinden yardım talebi gelmesi durumunda bölge ekiplerinin zaman kaybetmeksizin öğrenci ve ailelerini sınava girecekleri okullara bizzat götürerek veya aracı olanlara okulların adreslerini tarif etmek suretiyle yardımcı olmaları konusunda talimat verdi.
Bu kapsamda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerden gelen yardım talebi üzerine 83 öğrenciyi ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürerek, 257 öğrenciye ise sınava girecekleri okulların adresleri tarif edilerek öğrenci ve ailelerine yardımcı oldular.
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