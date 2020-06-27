Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı iki gündür düşüyor
Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı. Son üç gündür azalan yeni vaka sayıları şöyle; 25 Haziran 1.458, 26 Haziran 1.396, 27 Haziran yani bugün ise; 1.372 olarak gerçekleşti.
|27 Haziran 2020 20:00
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Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883 , can kaybı 5 bin 82 oldu.
Son 24 saatte 1984 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 169 bin 182 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; yileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz.dedi.
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