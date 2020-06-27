Bakan Gül'den Hacıbektaş Veli dergahına ziyaret
Bakan Abdülhamit Gül, ailesiyle birlikte geldiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hacıbektaş-ı Veli'nin dergahını ziyaret etti.
|27 Haziran 2020 19:12
|Yazdır
Hacıbektaş Veli Müzesi içindeki Hacıbektaş-ı Veli'nin dergahını ziyaret ederek dua eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve ailesine, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu ve Müze Müdür Vekili Taylan Sümer eşlik etti.
Bakan Gül'e dergahla ilgili yetkililer tarafından bilgi verildi.
Bakan Gül, dergah ziyareti sonrasında sevgi yolunda el sanatları ürünleri satan esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dışişleri'nden net mesaj: Söz konusu olamaz
27 Haziran 2020 19:46
|Bakan Selçuk, Kovid-19 tecrübelerini G20 ülkelerine anlattı
27 Haziran 2020 18:57
|Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
27 Haziran 2020 18:09
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
27 Haziran 2020 14:47
|'Deneyap Projesi' Türkiye'nin dört bir yanında büyüyor'
27 Haziran 2020 13:00
|Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı
27 Haziran 2020 12:27
|Erdoğan'ın talimatıyla hayatı değişti
27 Haziran 2020 10:01
|Komşu yine oyun peşinde
27 Haziran 2020 09:49
|Emine Erdoğan'dan İdlib'e 57 briket ev bağışı
27 Haziran 2020 09:44
|'Demokratik yollarla hepsini göndereceğiz'
27 Haziran 2020 09:03