5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı
Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı.
|27 Haziran 2020 19:21
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