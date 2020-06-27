Mobil X- Ray cihazı hastanelerin kullanıma sunulacak
|27 Haziran 2020 19:41
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Savnuma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından üretilen Mobil X- Ray cihazının, Conformite European (CE) onayının alınmasıyla klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ASELSAN üretimi Mobil X-Ray cihazı 'CE Belgesi'ni almak için Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. CE onayının alınması ile birlikte Mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır" ifadelerini kullandı.
@aselsan üretimi Mobil X-Ray cihazı CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildi.Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 27, 2020
CE onayının alınması ile birlikte Mobil X-Ray Cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır.
Hayırlı olsun 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/bZERmm54am
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