1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenci velisi ile sağlık personeli arasında korona tartışması

Gaziantep'te çocuğunu sınava getiren bir veli, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) getirilmesine tepki gösterdi. Veli ile tartışan sağlık görevlisinin sorduğu zor soruya kimse cevap veremedi.
 27 Haziran 2020 21:08
Yazdır
Öğrenci velisi ile sağlık personeli arasında korona tartışması

Gaziantep'te çocuğunu sınava getiren bir veli, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) getirilmesine tepki gösterdi. Veli ile tartışan sağlık görevlisinin sorduğu zor soruya kimse cevap veremedi.

Türkiye genelinde olduğu Gaziantep'te te YKS sınavına girecek öğrenciler velileri ile birlikte erken saatlerinde sınav salonunun bulunduğu okulun önüne geldi. Sınav için ambulansla okula getirilen bir Covid-19'lu öğrenci ise okul önünde bekleyen bir velinin tepkisine neden oldu. Kendi çocuklarının da korona virüs bulaştırma riski taşıdığını savunan veli ile ambulanstaki sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

Kendisinin de anne olduğunu belirten sağlık görevlisi, bu öğrencinin salonda tek başına sınava gireceğini söyledi. Hemşirenin bu hararetli anlarda sorduğu soruya ise kimse cevap veremedi. Ambulansla öğrencinin gelmesinin doğru olmadığını söyleyen veliye sağlık görevlisi ise, "Ben de anneyim. Senin de çocuğun var. Bu çocuk senin çocuğun olsaydı ne yapardın" sorusunu sorunu sordu.

Bu soru üzerine veli başını eğdi.. Ambulans okulun bahçesine giderken öğrenci ise salona geçti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koyunları telef olan Çelikel çiftinden Erdoğan'a teşekkür
27 Haziran 2020 21:05		 Doç. Dr. Özmen: Türkiye, daha büyük depremlere gebe
27 Haziran 2020 21:01
Koronavirüse karşı hijyen tedbirlerinde 'uzun tırnak' uyarısı
27 Haziran 2020 20:10		 'Sezercik'e eski avukatından 2 milyon liralık dava
27 Haziran 2020 19:50
CNN Türk spikeri canlı yayında görevine veda etti
27 Haziran 2020 19:24		 Maçoğlu'nun eşi ve kızının da Kovid-19 testleri pozitif çıktı
27 Haziran 2020 19:03
Kazada hayatını kaybeden Asteğmen, toprağa verildi
27 Haziran 2020 18:55		 Ehliyetle sınava gelen engelli aday sınava alınmadı
27 Haziran 2020 18:43
Ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
27 Haziran 2020 18:28		 Uyanık borçlular, milyonluk araçları otoparklarda çürütüyor
27 Haziran 2020 18:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - CHP'li vekillerden kanun teklifi! Gebze il yapılsın21:08 - Öğrenci velisi ile sağlık personeli arasında korona tartışması21:05 - Erdoğan bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım21:05 - Koyunları telef olan Çelikel çiftinden Erdoğan'a teşekkür21:01 - Doç. Dr. Özmen: Türkiye, daha büyük depremlere gebe20:49 - Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
20:10 - Koronavirüse karşı hijyen tedbirlerinde 'uzun tırnak' uyarısı20:00 - Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı iki gündür düşüyor19:55 - ASELSAN'dan Kara Kuvvetlerine 'ejderha gözü'19:50 - 'Sezercik'e eski avukatından 2 milyon liralık dava19:46 - Dışişleri'nden net mesaj: Söz konusu olamaz19:41 - Mobil X- Ray cihazı hastanelerin kullanıma sunulacak
19:29 - Definecilerin mahvettiği Dipsiz Göl'ün son hali içler acısı19:24 - CNN Türk spikeri canlı yayında görevine veda etti19:24 - Suriye sınırına askeri sevkiyat19:21 - 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı19:12 - Bakan Gül'den Hacıbektaş Veli dergahına ziyaret19:08 - Kaldırım çalışmasına itiraz etti, öğrendiği gerçekle şoke oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
2020 TYT soruları: Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu neydi?
Üniversiteli olmak için 15 net yetiyor
Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı iki gündür düşüyor
Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir
2 yıl önce 703 ile kaldırılmıştı, yanlışlığı fark edilip geri getirildi
CNN Türk spikeri canlı yayında görevine veda etti
Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kovid-19 temaslı öğrenciyi sınava yetiştirdi
Yargıtay'dan Bank Asya kararı: Hesap hareketlerini bilirkişi incelemeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
stadyum 1
çatlak şanzel 1
kırmızı 1
körebe 1
İnsan kendisi söz konusu olduğunda kördür 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
yasak elma 1
ayakkabının vurması 1
su deposu 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 3
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam