Provokatif pankart astan CHP'li gençler serbest bırakıldı

VERİLER AÇIKLANDI... YENİ VAKA SAYISI İKİ GÜNDÜR DÜŞÜYOR Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı. Son üç gündür azalan yeni vaka sayıları şöyle; 25 Haziran 1.458, 26 Haziran 1.396, 27 Haziran yani bugün ise; 1.372 olarak gerçekleşti.