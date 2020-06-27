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ÖSYM yarın tüm soruları yayımlayacak

ÖSYM: "Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır."
 27 Haziran 2020 22:17
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ÖSYM yarın tüm soruları yayımlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) açıklamasında, "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS'nin ilk oturumu TYT'nin 188 sınav merkezinde güvenle tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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