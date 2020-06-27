1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Keçiören Belediyesi'nde doğa dostu temizlik çalışması

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Sarıbeyler Göleti ve çevresinde gerçekleştirilen mıntıka temizliğiyle 2,5 ton çöp toplandı"
 27 Haziran 2020 22:33
Yazdır
Keçiören Belediyesi'nde doğa dostu temizlik çalışması

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıbeyler Göleti ve çevresinde yürütülen atık ve çöp toplama çalışması kapsamında 4 saatte 2,5 ton çöp topladı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki Sarıbeyler Göleti ve çevresinde atık ve çöp toplama çalışması gerçekleştirdi.

Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kağıt ve metal türünden birçok atık, 4 saatlik çalışmanın ardından araçlarla atık bertaraf noktasına götürüldü. Ekipler, 4 saatlik sürede 2,5 ton çöp topladı.

- "Yeşil bir gelecek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sarıbeyler (Lezgi) Göleti ve çevresinde gerçekleştirilen mıntıka temizliğiyle 2,5 ton çöpün toplandığının bilgisini verdi.

Doğayı koruma ve ağaçlandırma seferberliğine yönelik sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için birçok proje geliştirdiklerini aktaran Altınok, şu açıklamalarda bulundu:

"Fidan dağıtım, ağaçlandırma ve çevre temizliği seferberliğiyle vatandaşımızı da bu sorumluluğun içerisine dahil ettik. Sadece kendimiz için değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. 'Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz kentler' anlayışıyla çalışmalıyız."

Başkan Altınok, Keçiören'de sokakları ağaçlandırmaya başladıklarını kaydederek, "İnsanımız balkonundan yeşile bakacak, kuş sesini duyacak. Yeşil alanların ve mesire alanlarının sayısını artırarak yeşil bir başkente katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mardin Emniyet Müdürlüğüne atama
27 Haziran 2020 23:44		 26.dönem Pomem eğitim tarihi duyuruldu
27 Haziran 2020 23:12
TYT'de, 2 sınav merkezinde öğrenciler yarım saat önce çıkarıldı
27 Haziran 2020 22:50		 TYT kitapçığını paylaşan hakkında yasal süreç başlatıldı
27 Haziran 2020 22:34
ÖSYM yarın tüm soruları yayımlayacak
27 Haziran 2020 22:17		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
27 Haziran 2020 22:09
Suriye sınırına askeri sevkiyat
27 Haziran 2020 19:24		 Sarma sigara satışı yasaklandı mı?
27 Haziran 2020 17:56
PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek
27 Haziran 2020 17:19		 Dev sağlık merkezi Kovid-19'da lokomotif oldu
27 Haziran 2020 17:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:44 - Mardin Emniyet Müdürlüğüne atama23:37 - Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı23:31 - Polis aracına binmemek için eteğini indirdi23:27 - Doğa harikası Tuz Gölü klip mekanına dönüştü23:24 - Gözleri sürekli sınava yetişemeyecek gençleri aradı23:19 - 'Türkiye'deki üniversitelerde kayıtlı 27 bin 606 Suriyeli öğrenci var'
23:16 - Türkçe zorladı, Matematik beklenen gibiydi, Tarih bilgi ağırlıklıydı23:12 - 26.dönem Pomem eğitim tarihi duyuruldu23:08 - Alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi22:56 - Bloomberg: Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü22:54 - İnanılmaz olay! İtfaiye merdiveni ile YKS sınavına yetişti22:50 - TYT'de, 2 sınav merkezinde öğrenciler yarım saat önce çıkarıldı
22:47 - Rusya'daki Türk vatandaşları ambulans uçakla yurda getirildi22:36 - YKS öncesi öğrencilere 'pasta' morali22:34 - TYT kitapçığını paylaşan hakkında yasal süreç başlatıldı22:33 - Keçiören Belediyesi'nde doğa dostu temizlik çalışması22:17 - ÖSYM yarın tüm soruları yayımlayacak22:12 - Provokatif pankart astan CHP'li gençler serbest bırakıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
2020 TYT soruları: Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu neydi?
Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı iki gündür düşüyor
TYT kitapçığını paylaşan hakkında yasal süreç başlatıldı
Üniversiteli olmak için 15 net yetiyor
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir
Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
CNN Türk spikeri canlı yayında görevine veda etti
2 yıl önce 703 ile kaldırılmıştı, yanlışlığı fark edilip geri getirildi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kovid-19 temaslı öğrenciyi sınava yetiştirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çatlak şanzel 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
maske takmak 2
deprem anında yapılması gerekenler 1
Fatih mehmet maçoğlu 1
körebe 1
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 1
İnsan kendisi söz konusu olduğunda kördür 2
din savunucularının insanları dinden soğutması 3
talat bulut 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam