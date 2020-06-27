TYT'de, 2 sınav merkezinde öğrenciler yarım saat önce çıkarıldı
Ankara ve İstanbul'da iki sınav merkezinde öğrencilerin sınavı yarım saat önce bitirildi.
|27 Haziran 2020 22:50
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Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, TYT'de sınav süresi yarım saat uzatılmıştır.
Ancak, memurlar.net'e iletilen bilgilere göre iki sınav merkezinde, öğrenciler yarım saat önce sınav salonundan çıkarılmıştır.
İşte o salonlar:
1- Yenimahalle Çakmak Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 2. ara kat, 7 nolu sını. Salon numarası 067113007
2- İstanbul Eşref Bitlis Anadolu Lisesi.
Her iki sınav merkezinde, gözetmenlerden kaynaklı hata yapıldığı ve tutanak tutulduğu belirtilmiştir.
Sınava giren öğrencilerden birisi ise yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmıştır.
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