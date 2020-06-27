26.dönem Pomem eğitim tarihi duyuruldu
7000 kişilik alımı yapılan 26.dönem pomem eğitim tarihi duyuruldu
|27 Haziran 2020 23:12
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Polis Akademisinden yapılan açıklamaya göre, 26.dönem POMEM eğitimleri 04 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.
http://pa.edu.tr/26-donem-pomem-ogrencilerinin-dikkatine-duyurular.html
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