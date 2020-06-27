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Doğa harikası Tuz Gölü klip mekanına dönüştü

Doğal ve eşsiz güzelliğiyle birçok doğa olayına ev sahipliği yapan Tuz Gölü şimdilerde sanatçıların klip mekanına dönüştü.
 27 Haziran 2020 23:27
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Doğa harikası Tuz Gölü klip mekanına dönüştü

Doğal ve eşsiz güzelliğiyle birçok doğa olayına ev sahipliği yapan Tuz Gölü şimdilerde sanatçıların klip mekanına dönüştü.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tuz Gölü son zamanlarda sanatçıların klip çekimlerini yaptığı mekana dönüştü. Doğal ve eşsiz güzelliğiyle birçok doğa olayına ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde kliplerini çeken sanatçılar, orkestrasıyla birlikte gölde müziklerini seslendiriyor.

Bembeyaz görüntüsünün gökyüzüyle buluşması ile doğal bir sahne olan Tuz Gölü'ne klip çekmek için gelen müzik öğretmeni ve ses sanatçısı Mustafa Kemal Fırlar, "Bu bestemizi de Eskil ilçesiyle bağdaşması adına, yine bizim de burada eğitim öğretime başladığımız süreçlerde beğendiğimiz yerler olduğu için burada yapalım dedik. Şu an Tuz Gölü'nün ortasına geldik. Muazzam bir ortam var. Umarım gelecek klibimizi beğenirsiniz. Sizin beğenilerinize göre diğer kliplerimizi çekmeyi düşünüyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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