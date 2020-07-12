Yıpranma hakkı bulunan 20 meslek grubu
|12 Temmuz 2020 13:04
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Çalışma hayatında 20 meslek grubunun yıpranma hakkı bulunmaktadır:
Günümüzde sosyal güvenlikte hangi meslek, görev ve kadro görev unvanlarında görev yapanlar fiili hizmet süresi zammından, yani günümüzdeki ifade ile yıpranma payından faydalanmaktadırlar.
Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları kadar fiili hizmet süresi zammı almaktadırlar.
Yani 12 ay hizmet yıpranma alacağı süreye göre + 14 ay, 15 ay, 18 ay olabilmektedir.
TSK ve Emniyet Personeli hariç olmak üzere diğer meslek gruplarındakilerin hem işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı bulunmaktadır.
Yıpranma payı ile ilgili detaylı açıklamalarımız sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir.
20 Meslek grubunda sayılmayan diğer meslek, kadro görev, unvanlarda bulunanların yıpranma payları bulunmamaktadır.
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