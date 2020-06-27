Polis aracına binmemek için eteğini indirdi
|27 Haziran 2020 23:31
|Yazdır
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş yerlerinden 'tırnakçılık' yöntemi ile hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kadın, gözaltına alındı. Kadınlardan birinin, ekip aracına binmemek için etek ve taytını indirmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, Çorum'dan Ereğli'ye gelen 5 kadının 'tırnakçılık' yöntemiyle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cadde üzerinde denetim yapan polis, kadınlardan ikisini yakaladı.
KADINLARDAN BİRİ ETEĞİNİ İNDİRDİ
Polis ekipleri, şüphelileri sosyal mesafeye dikkat ederek ekip aracına binmeleri konusunda uyarırken, kadınlardan biri etek ve taytını indirerek tepki gösterdi. Ekip aracına binmemek için direnen kadın, bir süre sonra araca bindirilerek gözaltına alındı. Diğer 3 kadın da aynı caddede yakalandı.
İFADELERİNİ ALIP SERBEST BIRAKTILAR
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 5 kadın, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınların gözaltına alınma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
27 Haziran 2020 23:37
|Alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi
27 Haziran 2020 23:08
|Kendini savcı olarak tanıttığı çiftin 270 bin lirasını dolandırdı
27 Haziran 2020 17:50
|Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi
27 Haziran 2020 17:22
|Aydın'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
27 Haziran 2020 16:52
|Okula 200 metre kala kazada yaralandılar
27 Haziran 2020 15:40
|Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özkan: Vakalar artarsa 2. Piki yaşarız!
27 Haziran 2020 14:56
|Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
27 Haziran 2020 13:41
|Gaziantep'te rüzgarın uçurduğu sınava giriş kağıdı ağaca takıldı
27 Haziran 2020 12:59
|Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
27 Haziran 2020 11:11