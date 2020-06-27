Mardin Emniyet Müdürlüğüne atama

SEL BÖLGESİNDE BÜYÜK SEFERBERLİK Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kaybolduğu sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için adeta seferberlik başlatılırken, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının hummalı çalışması ile selin enkazı büyük ölçüde kaldırıldı.