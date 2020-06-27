Mardin Emniyet Müdürlüğüne atama
Mardin'de değişen bürokrat atamalarına bir yenisi daha eklendi. Mardin Emniyet Müdürlüğüne yeni atama yapıldı.
|27 Haziran 2020 23:44
|Yazdır
Mardin'de son kararnamelerle Vali, Cumhuriyet başsavcısı ve Büyükşehir belediye genel Sekreter değişimlerinden sonra bir değişim de il emniyet müdürlüğünde yaşandı.
Mardinlife.com'un haberine göre; Bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi gören Hakan ÇetinKaya'nın yerine Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Muhittin İlker Emir atandı.
İstanbul'da Polis Başmüfettişliği görevini yürütürken ve başarılı çalışmalara imza atan Muhittin İlker Emir 9 ay önce Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|26.dönem Pomem eğitim tarihi duyuruldu
27 Haziran 2020 23:12
|TYT'de, 2 sınav merkezinde öğrenciler yarım saat önce çıkarıldı
27 Haziran 2020 22:50
|TYT kitapçığını paylaşan hakkında yasal süreç başlatıldı
27 Haziran 2020 22:34
|Keçiören Belediyesi'nde doğa dostu temizlik çalışması
27 Haziran 2020 22:33
|ÖSYM yarın tüm soruları yayımlayacak
27 Haziran 2020 22:17
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
27 Haziran 2020 22:09
|Suriye sınırına askeri sevkiyat
27 Haziran 2020 19:24
|Sarma sigara satışı yasaklandı mı?
27 Haziran 2020 17:56
|PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek
27 Haziran 2020 17:19
|Dev sağlık merkezi Kovid-19'da lokomotif oldu
27 Haziran 2020 17:05