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YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi, Batman'da gözaltına alındı.
 28 Haziran 2020 06:21
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YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi, Batman'da gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT sınavına giren B.Y'nin sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelendiği bildirilen açıklamada, ''Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ihmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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