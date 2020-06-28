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CHP'li Belediye Başkanına örgüt propagandası yapmaktan fezleke

PKK ve diğer terör örgütleriyle işbirliği yapan CHP'de bu kez Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a soruşturma açıldı. Menemen Başsavcılığı Aksoy hakkında THKP-C, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ML, TİKKO, KP/İÖ örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla fezleke hazırladı.
 28 Haziran 2020 07:41
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CHP'li Belediye Başkanına örgüt propagandası yapmaktan fezleke

Mustafa Kemal Paşa tarafından kurulmuş CHP'nin sol terör örgütleriyle dansı yine adliyelik oldu. "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözüyle meşhur Selahattin Demirtaş'a destek vererek büyük tepki çeken Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki parti, terör örgütlerine selam çakılan bir vukuatla daha çalkalanıyor. İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, güvenlik güçlerinin katillerini savunarak aynı paragraf içerisine Mustafa Kemal'i de koyunca soruşturmalık oldu. 19 Ocak'ta katıldığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterip terör örgütü kurucularına övgüler yağdıran Aksoy, Menemen Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekeye göre şu ifadeleri kullandı:

"Bir zat çıkıyor TV canlı yayınlarında soruyor. 'Siz kimsiniz' diyor. 'Sen kimsin' diyor. Biz kim miyiz? Söyleyeyim; biz CHP'lileriz. Vatanseverleriz. Biz Düzgün Baba'yız. Şeyh Bedreddin'iz. Torlak Kemal'iz. Biz Ege dağlarında Osmanlı zulmüne direnen Yörük Ali'leriz. Biz Kızıldere'de öldürülen Mahir'iz. Diyarbakır Cezaevi'nde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz. Biz 6 Mayıs 1972'de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş'iz. Soruyor muhterem canlı yayınlarda 'siz kimsiniz' diye. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz."

ÖRGÜTLER FAAL

CHP'li Serdar Aksoy hakkında THKP-C, Devrimci Yol/Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ML, TİKKO ve KP/İÖ'nün propagandasını yapmak suçlamasıyla soruşturma açıldı. Fezlekeye göre Menemen'deki konuşmasıyla Aksoy, örgüt liderlerini meşrulaştırmak suretiyle bu kişileri ve eylemlerini överek destekledi. Aksoy'un bu eyleminin şiddet çağrısı taşıyabileceği ifade edilen fezlekede, bu konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamına alınamayacağı vurgulandı. Mahir Çayan'ın kurduğu THKP-C'nin halen faal silahlı örgütlerden olduğuna dikkat çekilen fezlekede, Öğrenci Kollektifleri adlı oluşumun bu örgüt adına hareket ettiği anlatıldı. Konuşmada adı geçen TKP/ML Terör örgütü ve sözde kurucusu olan Tunceli'de çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen İbrahim Kaypakkaya'yı lider olarak kabul eden, MLKP, MKP/HKO, TKP/ML-TİKKO Konferans, KP/İÖ örgütlerinin de örgütsel faaliyetlerine silahlı olarak devam ettiği vurgulandı. Bu kişi ve örgütlerin devletin güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdikleri, bu nedenle Aksoy'un meşrulaştırma ve övgü içeren sözlerinin terör ve şiddeti teşvik ettiği anlatıldı.

Darbe öncesi hepsi birleşti

Deniz Gezmiş'li Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) ile Mahir Çayan tarafından kurulmuş Türkiye Halk Kurtuluş Partisi (THKP-C) gibi oluşumların müzahir olduğu sol örgütlerin neredeyse tamamı yıllardır PKK saflarında ve Amerikan bayrakları altında 'emperyalizme karşı mücadele' ediyor.

15 Temmuz öncesi mart ayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TSK'ya sızdırdığı hainlere 'Kapadokya sakinleri' diye seslenip ezoterik imgelerle darbe talimatı verirken, küresel terör masası da aynı ay içerisinde tüm marjinal örgütleri ittifak halinde sahaya sürmüş, buna bir de isim koymuştu: Halkların Birleşik Devrim Hareketi.

TKP/ML, PKK/YPG, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah, MLKP ve Proleter Devrimciler'i tek çatı altına toplayan HBDH, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sırasında Mehmetçiğe saldırılarda bulundu.
Yeni Şafak
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