1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İyileşen sıraya girdi: 4 bin 643 kişi plazma bağışladı

Koronavirüsü yenen 4 bin 643 kişi plazma bağışçısı oldu. Bağışlar sayesinde 11 bin 209 immün plazma bileşeni üretildi. Türk Kızılay böylece 300 pandemi hastanesine yoğun bakımdaki hastaların tedavisi için immün plazma sevkiyatına başladı. Temasa geçilen kişiler ise bağış için sıra bekliyor.
 28 Haziran 2020 07:55
Yazdır
İyileşen sıraya girdi: 4 bin 643 kişi plazma bağışladı

Koronavirüsü yenen 4 bin 643 kişi plazma için bağışçı oldu. Bağışlar sayesinde 11 bin 209 immün plazma bileşeni üretildi. Türk Kızılayı 5 bin plazmayı eksi 25 derecede dondurarak stokladı.

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın yürütücülüğünde koronavirüse karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi devam ediyor. Türkiye çapında koronavirüsle mücadeleyi galip bitirenlerle Türk Kızılay, immün plazma bağışı için temas kurdu. Bu kapsamda 23 bin 755 iyileşmiş kişiyle temasa geçildi. İyileşmiş vatandaşların yüzde 94'ü bağış yapmak için sırada beklerken, bunların 4 bin 643'ünden plazma alındı.

6 BİN KİŞİ BAĞIŞ İÇİN ONAY BEKLİYOR

Bağışlar sonucu 11 bin 209 immün plazma bileşeni üretildi. Üretilen immün plazma bileşeni yoğun bakımdaki hastalara uygulanıyor. 3 bin 708 kişi plazma bağışına uygun iken, 6 bin 246 kişi ise uygunluk onayı bekliyor. Ayrıca bin 299 kişiye randevu verildi.

EKSİ 25'TE 5 BİN PLAZMA STOĞU

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'deki 300 pandemi hastanesine immün plazma sevkiyatı yaptıklarını belirterek, "Günlük ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Onun dışında 5 bini aşkın plazmayı eksi 25 derecede dondurarak stokladık. Bunlar 3 yıl saklanabiliyor" dedi.

Kınık, "Pandemi ve Ramazan etkisi kan bağışlarını olumsuz etkilemişti. Kan bağışı normal seyrine döndü. Yeni normal süreçle birlikte ameliyatlar da yapılmaya başlandı. Kök hücre bağış kampanyası devam ediyor. Kök nakli bekleyen vatandaşlarımız için rutine döndük. Kan bağışının sürekli devam etmesi lazım" ifadesini kullandı.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Emine Sönmez: Koronavirüs havuzdan geçmez
28 Haziran 2020 09:59		 Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil
28 Haziran 2020 09:10
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
28 Haziran 2020 09:00		 Ayasofya gerçeği: Ayasofya'yı Türkler ihya etti
28 Haziran 2020 08:46
Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler
28 Haziran 2020 08:37		 Meteoroloji iki bölgeyi ve iki ili uyardı-Haritalı
28 Haziran 2020 08:05
Türkiye'nin AİHM zaferi: Yedi yılda ihlal oranı sadece yüzde 1,09
28 Haziran 2020 07:26		 'Türkiye'deki üniversitelerde kayıtlı 27 bin 606 Suriyeli öğrenci var'
27 Haziran 2020 23:19
İnanılmaz olay! İtfaiye merdiveni ile YKS sınavına yetişti
27 Haziran 2020 22:54		 Rusya'daki Türk vatandaşları ambulans uçakla yurda getirildi
27 Haziran 2020 22:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:08 - Kamu görevlisinin özel hayatının haber yapılması tazminat davasına konu edilebilir mi?10:06 - El dezenfektanı uyarısı: ABD'de 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu09:59 - Prof. Dr. Emine Sönmez: Koronavirüs havuzdan geçmez09:57 - Yurtdışına gidemeyen görevli memura aylığının üçte biri ödenecek09:56 - 18 günlük hain takibi... İHA gördü, SİHA vurdu09:50 - YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
09:40 - 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi getirildi09:35 - 4 ilde bazı alanlar enerji yatırımı için kamulaştırıldı09:25 - Kiralama şirketleri TOGG'un tüm üretimine talip09:10 - Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil09:00 - Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni08:56 - Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
08:50 - Ambulans hilesiyle lüks oto kaçakçılığı08:46 - Ayasofya gerçeği: Ayasofya'yı Türkler ihya etti08:37 - Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler08:36 - 'Ankesör ve büfe'den çıkan FETÖ08:30 - İzmirlilere su faturası şoku08:21 - Bahçeli'den Memtaz'er Türköne açıklaması: Suçsuz demedik beraat istemedik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
Aşıyı beklerken ışını bulduk
Arşivi su bastı, müdür 15 günü geçirince mahkeme zayi belgesi vermedi
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Türkiye'nin AİHM zaferi: Yedi yılda ihlal oranı sadece yüzde 1,09
'Ankesör ve büfe'den çıkan FETÖ
Bahçeli'den Memtaz'er Türköne açıklaması: Suçsuz demedik beraat istemedik
Ambulans hilesiyle lüks oto kaçakçılığı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deprem anında yapılması gerekenler 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Fatih mehmet maçoğlu 1
çatlak şanzel 1
su deposu 1
kemal sunal 1
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 1
26.06.2020 manisa depremi 1
işleyen demir ışıldar 1
maske 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam