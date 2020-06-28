İyileşen sıraya girdi: 4 bin 643 kişi plazma bağışladı
|28 Haziran 2020 07:55
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Koronavirüsü yenen 4 bin 643 kişi plazma için bağışçı oldu. Bağışlar sayesinde 11 bin 209 immün plazma bileşeni üretildi. Türk Kızılayı 5 bin plazmayı eksi 25 derecede dondurarak stokladı.
Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın yürütücülüğünde koronavirüse karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi devam ediyor. Türkiye çapında koronavirüsle mücadeleyi galip bitirenlerle Türk Kızılay, immün plazma bağışı için temas kurdu. Bu kapsamda 23 bin 755 iyileşmiş kişiyle temasa geçildi. İyileşmiş vatandaşların yüzde 94'ü bağış yapmak için sırada beklerken, bunların 4 bin 643'ünden plazma alındı.
6 BİN KİŞİ BAĞIŞ İÇİN ONAY BEKLİYOR
Bağışlar sonucu 11 bin 209 immün plazma bileşeni üretildi. Üretilen immün plazma bileşeni yoğun bakımdaki hastalara uygulanıyor. 3 bin 708 kişi plazma bağışına uygun iken, 6 bin 246 kişi ise uygunluk onayı bekliyor. Ayrıca bin 299 kişiye randevu verildi.
EKSİ 25'TE 5 BİN PLAZMA STOĞU
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'deki 300 pandemi hastanesine immün plazma sevkiyatı yaptıklarını belirterek, "Günlük ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Onun dışında 5 bini aşkın plazmayı eksi 25 derecede dondurarak stokladık. Bunlar 3 yıl saklanabiliyor" dedi.
Kınık, "Pandemi ve Ramazan etkisi kan bağışlarını olumsuz etkilemişti. Kan bağışı normal seyrine döndü. Yeni normal süreçle birlikte ameliyatlar da yapılmaya başlandı. Kök hücre bağış kampanyası devam ediyor. Kök nakli bekleyen vatandaşlarımız için rutine döndük. Kan bağışının sürekli devam etmesi lazım" ifadesini kullandı.
Yasemin Asan
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