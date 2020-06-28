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İzmirlilere su faturası şoku

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, vatandaşa 3 aylık su faturası gönderdi. İnternet üzerinden ödeme yaptıkları halde fazladan fatura geldiğini öne süren vatandaşlar, cep yakan faturalara tepki gösterdi
 28 Haziran 2020 08:30
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İzmirlilere su faturası şoku

İzmir'de koronavirüs salgınının ardından yüksek su faturaları ile karşılaşan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bazı vatandaşlar pandemi sürecinde 2 aylık faturayı internet üzerinden ödemelerine rağmen, yeniden 3 aylık fatura ile karşılaştıklarını söyledi. Salgın nedeni ile geçen nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İZSU), iş yerleri, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler gibi konut dışı aboneler için, sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkartılmayacağını, konut amaçlı kullanımlar içinse abonenin su tüketiminin en düşük olduğu ocak, şubat ve mart aylarının baz alınarak faturaların tahakkuk ettirileceğini açıklamıştı. Ancak şimdi gönderilen faturalar vatandaşları şaşkına çevirdi.

EN PAHALI SU İZMİR'DE

Hayrettin Ertaş (37), gelen su faturaları nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşandığını belirterek, "Pandemi sürecinde insanlar evlerinde kaldı ve çalışmadı. Büyükşehir Belediyesi 3 aylık su fatura gönderdi. Ton nedeniyle faturalara katlanarak geldi. İnsanlar bu faturalarla ilgili büyük bir sorun yaşadı. 940 TL'lik fatura ile 736 TL'lik bir fatura var. İnsanlar bu süreçte zaten eve ekmek götürmek konusunda zorlanırken, su faturaları çok büyük geliyor. Büyükşehir Belediyesi bedava maske dağıttı ama bunun bedelini sanırım su faturalarından çıkarıyor. Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir'de içiyoruz. Bunu da maalesef arsenikli içiyoruz" dedi.

'ÖDEDİĞİM HALDE GELDİ'

Veysi Altuğ (30) ise salgın süresi boyunca internet üzerinden su faturalarını düzenli olarak ödemesine rağmen 3 ayın sonunda gelen toplu fatura nedeniyle hayretler içinde kaldığını ifade ederek, "2 aylık faturayı internetten yatırmıştım. İnternet bankacılığı ile yatırdığım için bunu ispatlayabilirim. Ben zaten iki ayda 200 TL su faturası ödedim. Bunun üzerine 281 TL daha fatura geldi. 3 ayda toplamda 500 TL fatura ödemiş oldum. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerin bu konuya bir el atmasını istiyorum." diye konuştu.

BİN 415 LİRALIK FATURA

İnternet üzerinden belirlenen su faturasını ödemesine rağmen bin 415 TL'lik su faturasıyla karşılaştığını dile getiren vatandaşlardan İdris Yenigün (47), faturayı nasıl ödeyeceğini bilmediğini belirtti. Yenigün, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 3 aylık fatura. Ben yüzde 51 engelli bir vatandaş olduğum halde ücretsiz yararlanmak istemedim. Kullanıyoruz, ödeyelim dedim ama yüksek geldiği için bu bir şikayet. İşim yok, engelliyim. Günlük işler bulabildiğim zaman gidiyorum ama bu fatura çok. Büyükşehir yetkililerinden dar gelirli vatandaşlara daha duyarlı olmasını istiyorum. Bin 415 lira neye dayanarak geldi?" dedi.

DHA
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