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Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil

Aşı ve ilacı bulunmayan covid-19 ile ilgili Amerika'da yapılan bir araştırma virüse dair yeni bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalara göre koronavirüs yalnızca akciğerleri değil başka organları da hedef alıyor.
 28 Haziran 2020 09:10
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Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil

Aşı ve ilacı bulunmayan covid-19 ile ilgili Amerika'da yapılan bir araştırma virüse dair yeni bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalara göre koronavirüs yalnızca akciğerleri değil başka organları da hedef alıyor.

Dünya genelinde 10 milyondan fazla enfekte kişinin bulunduğu corona virüs salgıını ile ilgili her geçen gün yeni bir gerçek daha ortaya çıkıyor.

Amerika'da yapılan bir araştırma korkutan gerçeği ortaya çıkardı. Solunum yolları rahatsızlığı olarak bilinen covid-19'un yeni bir özelliğinin olduğunu ortaya koydu. Amerikalı bilim insanları coronavirüs ile ilgili yaptıkarı son dakika açıklamalarında "İlk başta sadece bir solunum yolu virüsü olduğunu düşündük. Ancak tek hedefi nefes değil" ifadelerini kullandı.

TEK HEDEFİ NEFES DEĞİL"

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Her geçen gün virüsün yeni özelliklerini keşfeden bilim insanları ise COVID-19'la yeni tanıştıklarını belirterek, "İlk başta sadece bir solunum yolu virüsü olduğunu düşündük. Ancak tek hedefi nefes değil" dedi.

BAŞKA ORGANLARI DA HEDEF ALIYOR

California'nın La Jolla bölgesindeki Scripps Translasyonel Araştırma Enstitüsü'nden doktor Eric Topol, "Başta sadece solunum yolu virüsü olduğunu düşündük. Ancak sonra pankreası, kalbi, karaciğeri, beyni, böbrekleri ve diğer organları da hedef aldığını gördük" açıklamasında bulundu.

DİĞERLERİNDEN DAHA FARKLI

Hürriyet'in haberine göre; Korona hastaları solunum yetmezliğinin yanı sıra felce yol açan kan pıhtılaşması ve birçok organa aynı anda saldıran aşırı enflamasyon sorunları yaşayabiliyor. Virüs baş ağrısı, baş dönmesi, tat ve koku kaybı gibi nörolojik komplikasyonlara da neden oluyor. COVID-19'un hastalarda yarattığı tahribatın etkisi yıllarca sürebilir. Chicago'daki Northwestern tıp merkezinden kardiyolog Sadiya Khan, hem semptomları hem de yol açtığı komplikasyonlar açısından diğer virüslerden farklı olduğunu söylüyor.
Memurlar.Net
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