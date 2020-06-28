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Kiralama şirketleri TOGG'un tüm üretimine talip

Türkiye'de satılan binek otomobillerin dörtte birini alan araç kiralama şirketleri, TOGG'un yıllık 175 bin adetlik üretim miktarını az buldu. Intercity ve Turkrent şirketleri, "Sektör, TOGG'dan ne kadar verilirse almaya hazır" dedi
 28 Haziran 2020 09:25
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Kiralama şirketleri TOGG'un tüm üretimine talip

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un vatandaşlardan büyük ilgi görmesi üzerine, iç pazarda satılan otomobillerin yaklaşık dörtte birini alan araç kiralama sektörü de gözünü bu araca çevirdi. Yıllık 175 bin adetlik üretim miktarının az olduğunu düşünen filo kiralama şirketleri, TOGG yönetiminin üretim miktarını korkmadan artırması gerektiğini belirtiyor.

AYLIK KİRASI 5 BİN 500 TL OLABİLİR

Kiralama şirketleri, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın yerli otomobilin fiyatı ile ilgili olarak "Piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak" sözlerinden yola çıkarak aylık kiralama bedelini bile belirledi. Türkiye'de araç kiralama sektörünün hızlı büyüdüğünü ve müşterilerin otomobil kiralamanın avantajını gördüklerini belirten şirket sahipleri, "Yerli otomobil hem dizayn olarak güzel hem de yakıt gideri açısından avantajlı. Aylık kira bedeli, aracın fiyatına göre değişebilir ama yerli ve milli aracın aylık kiralama bedeli 5 bin ya da 5 bin 500 TL civarında olur" dedi.

Şirketler, yerli otomobili kiralayan müşterilerin, yakıta ayda 674 TL daha az ödeyeceğini de hesapladı. Bu da TOGG'un araç kiralamada zirveye oturacağı yorumlarına neden oluyor. Turkrent'in Kurucusu Barkın Pınar, TOGG'dan ne kadar verirlerse alacaklarını belirterek, "İnsanlar TOGG'u satın almak kadar kiralama konusunda da ilgililer. C-SUV model araç kiralayan müşteriler TOGG'u soruyor" dedi.

YAKIT TÜKETİMİ ÇOK AZ

Kiralamada müşterinin tamamen kullanım maliyetine baktığını söyleyen Pınar, yakıt maliyetine göre elektrikli otomobilin diğerlerine açık ara fark attığını söyledi. Pınar şöyle devam etti: "TOGG'un başlangıç fiyatını olarak 250 bin lira diye kabul ediyoruz. TOGG, C-SUV modellerinin kira bedeli olan aylık 5 bin 500 TL'ye kiralanır. Ancak burada TOGG'un yakıt tüketim bedeli olumlu anlamda fark yaratıyor. Çünkü, C-SUV modelleri, 100 kilometrede yaklaşık 7 litre yakıyor. TOGG ise 100 kilometrede 20 kw elektrik tüketiyor. Bir kw elektrik fiyatı 0.71 kuruş. 1 litre dizel yakıtın fiyatı 5.88 TL. Normal şartlarda kiralanan bir otomobil ortalama aylık 2 bin 500 kilometre yapıyor. C-SUV, 2 bin 500 kilometrede 1.029 TL yakıta para harcıyor. Elektrikli oto ise evindeki elektrik kaynağından şarj edilirse gelen fatura 355 lira. Buna göre aylık 674 lira yerli otoda cepte kalıyor. Bu da üç yıllık sözleşmede TOGG müşterisi açısından 25.000 TL'lik tasarruf demek. Aylık bazda ise 674 TL cebinde para kalıyor. Niye C-SUV kiralayacaksın ki. TOGG'u kiralarsın. Böylece yakıtta her üç ayda bir ayın bedavaya gelir."

INTERCITY: HER YIL 5 BİN ADET ALIRIZ

Türkiye'nin en büyük otomobil kiralama şirketi olan Intercity'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yerli otomobil üretimini planlayanların yıllık üretim adedi konusunda daha cesaretli davranmalarını istedi.

Her yıl 20 bin yeni otomobil aldıklarını, bunun 5 bin adedini yerli otomobile ayırdıklarını söyleyen Vural Ak, "Ben bu kararı, yerli otomobil fiyatı ne olur diye düşünmeden aldım. Çünkü hem ülkemize destek oluyoruz hem de müşteri yerli otomobili beğendi ve kiralamak istiyor" dedi. Intercity'nin yerli otomobili bu miktarda almasıyla sektördeki diğer şirketlerin de bu alana yöneleceklerini söyleyen Vural Ak, "Bize göre yıllık üretim adedi olan 175 bin çok az. Bireysel alıcıların ilgisini var. Buna bir de bizim gibi kurumsal alıcılar da eklenirse üretim adedinin daha fazla olması gerekeceği ortaya çıkar" diye konuştu.

İbrahim ACAR
Sabah
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