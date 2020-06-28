4 ilde bazı alanlar enerji yatırımı için kamulaştırıldı
|28 Haziran 2020 09:35
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Eskişehir, Kütahya, Aksaray ve Rize'de gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Eskişehir'de bulunan doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan, Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi sınırları içinde yer alan taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Kütahya'da Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Benzinlik Branşmanı ve Uluköy Başdeğirmen Köyler Grubu Ahmetoluğu Branşmanı Enerji Nakil Hattı projelerinin yapımı amacıyla pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.
Aksaray'da 154 kV Ortaköy TM - Kütüklü Geçici TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamındaki bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Işıklar Rüzgar Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla Kütahya'da, Hemşin I Regülatörü Hidroelektrik Santralinin yapımı için Rize'de yer alan bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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