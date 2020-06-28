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400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi getirildi

İthalatta 400'ün üzerinde eşya için değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak- Karar 30 Eylül'e kadar geçerli olacak. Daha sonra 10 puana kadar daha düşük oranlarda ek gümrük vergisi devreye girecek
 28 Haziran 2020 09:40
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400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi getirildi

İthalatta 400'ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla sanayi sektörü kuruluşları ve firmalardan gelen talepler de dikkate alınarak bazı ithal ürünlerde ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 400'ün üzerinde ürün için 30 Eylül'e kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğleri çıkarabilecek, özel ve zorunlu durumları inceleyerek sonuçlandırabilecek.

Öte yandan yayımlanan diğer bir ithalat rejimi kararında yapılan değişiklikle, güneş panellerinde kullanılması kaydıyla ithal edilecek yansıtıcı filmlerde gümrük vergisi oranının yüzde 10 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek plastik plakalar için de gümrük vergisi yüzde 10 olarak belirlendi. Bu kararlar da 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.

Anadolu Ajansı
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