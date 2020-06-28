Yurtdışına gidemeyen görevli memura aylığının üçte biri ödenecek
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurtdışında görevlendirilen personelden, Türkiye'de bulunup Covid-19 nedeniyle görev yerine gidemeyenlere, yurt dışı aylığının üçte biri ödenecek.
|28 Haziran 2020 09:57
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