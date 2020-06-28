El dezenfektanı uyarısı: ABD'de 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
|28 Haziran 2020 10:06
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ABD'nin New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen 3 kişinin metanol zehirlenmesi sonucu öldüğü, 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Eyaletin sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dezenfektan içen bir kişinin ise kalıcı olarak kör olduğu ifade edildi.
New Mexico eyaleti Sağlık Bakanı Kathy Kunkel yaptığı açıklamada, "Metanol içeren bir el dezenfektanı içtiyseniz, lütfen tıbbi yardım alın. Metanol zehirlenmesi için bir panzehir kullanılabilir. Ancak bir kişiye ne kadar erken müdahale edilirse, iyileşme ihtimali o kadar artar" dedi.
Yüksek miktarda metanol alınması, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bulanık görme, kalıcı körlük, sinir sisteminde kalıcı hasara ya da ölüme neden olabiliyor.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Nisan ayında Beyaz Saray'da düzenlenen korona virüs bilgilendirme toplantısında, "Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" açıklamasını yapmıştı. Trump, açıklaması nedeniyle gelen tepkiler sonrası bunun muhabirlere yönelik kinayeli bir soru olduğunu söylemişti.
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