1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

El dezenfektanı uyarısı: ABD'de 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu

ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kalıcı olarak kör olduğu ve 3 kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi.
 28 Haziran 2020 10:06
Yazdır
El dezenfektanı uyarısı: ABD'de 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu

ABD'nin New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen 3 kişinin metanol zehirlenmesi sonucu öldüğü, 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Eyaletin sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dezenfektan içen bir kişinin ise kalıcı olarak kör olduğu ifade edildi.

New Mexico eyaleti Sağlık Bakanı Kathy Kunkel yaptığı açıklamada, "Metanol içeren bir el dezenfektanı içtiyseniz, lütfen tıbbi yardım alın. Metanol zehirlenmesi için bir panzehir kullanılabilir. Ancak bir kişiye ne kadar erken müdahale edilirse, iyileşme ihtimali o kadar artar" dedi.

Yüksek miktarda metanol alınması, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bulanık görme, kalıcı körlük, sinir sisteminde kalıcı hasara ya da ölüme neden olabiliyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Nisan ayında Beyaz Saray'da düzenlenen korona virüs bilgilendirme toplantısında, "Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" açıklamasını yapmıştı. Trump, açıklaması nedeniyle gelen tepkiler sonrası bunun muhabirlere yönelik kinayeli bir soru olduğunu söylemişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
27 Haziran 2020 18:31		 ABD'de korkunç rekor! Bir günde 48 bin yeni vaka
27 Haziran 2020 17:53
Dünyada Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 910 bini geçti
27 Haziran 2020 10:28		 Koronavirüs hastalar üzerinde beyin hasarına yol açabilir
27 Haziran 2020 09:32
İkinci dalgada en riskli ülke Almanya
27 Haziran 2020 07:24		 DSÖ:Test, tedavi ve aşı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
26 Haziran 2020 22:18
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
26 Haziran 2020 19:56		 DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
26 Haziran 2020 16:42
Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin eğitim projesine destek
26 Haziran 2020 16:38		 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin etkisiyle Pakistan'da Ertuğrul Gazi heykeli dikildi
26 Haziran 2020 14:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:35 - Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla kampçıların uğrak noktası Boraboy Gölü13:31 - Altında bu yıl üretim hedefi 45 ton13:24 - Yaşlı amca narkozun etkisinde abdest aldı13:21 - YKS'nin 'Alan Yeterlilik Testi' oturumu sona erdi13:14 - Yatırılan fazla primin iadesi için KDK'den tavsiye kararı13:04 - Engelli bireyin sınav yolculuğu sorunu engelsiz taksi ile çözüldü
12:56 - Youtuber, YKS'ye geç kaldı, duygu sömürüsü yaptı12:44 - MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi12:37 - Doktorlar 'Yaşamaz' dedi; baba oldu, okudu ve meslek sahibi oldu12:34 - Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler12:32 - Eşiyle beraber virüsü yenen esnaf: Bana bir şey olmaz derdim ama oldu12:26 - YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti
12:15 - MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu12:01 - Deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu11:49 - Bakan Varank: 5,5 milyon vatandaşa kit ulaştırıldı11:43 - İbrahim Kalın'dan Irak'a tıbbi malzeme yardımı açıklaması11:33 - Virüsü yenen Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı11:27 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
Aşıyı beklerken ışını bulduk
Arşivi su bastı, müdür 15 günü geçirince mahkeme zayi belgesi vermedi
Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler
YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
'Ankesör ve büfe'den çıkan FETÖ
Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil
400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Deprem 1
Dokunmayın şabanıma 2
gençlerle video konferans 1
Fatih mehmet maçoğlu 1
maske takmak 1
telefon alarmındaki erteleme özelliği 1
filistin'e 5 milyon dolar nakdi hibe verilmesi 1
işleyen demir ışıldar 1
corona virüs vaka sayısı 3
stadyum 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam