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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri yeni koronavirüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.
 28 Haziran 2020 11:27
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

KOCAELİ

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

İnönü Mahallesi 1954'üncü Sokak'ta, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 8 kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Sokakta başlatılan karantina uygulaması 7 gün sürecek.

KAYSERİ

Kayseri'de Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin oturduğu daire karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi No:79'da oturan bir kişi şiddetli bel ve eklem ağrıları şikayeti sonrasında 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında, Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi'nde ailesiyle birlikte oturduğu apartman dairesi karantina altına alındı.

Bina girişine de dairenin karantina altına alındığı uyarısı asıldı. 6 kişilik ailenin ihtiyaçları Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak.

BALIKESİR

Edremit'te bir bina karantina altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'nde fırın ve pastanenin yer aldığı 4 katlı 2 blok halindeki apartman koronavirüs nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinin turistik Altınkum plajlarının bulunduğu İkizçay Mahallesi'nde, içinde işletmelerinde bulunduğu 2 bloktan oluşan 4 katlı apartman, Kovid-19 pozitif vaka yoğunluğu bulunması ve temasın engellenmesi amacıyla Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karar ile karantinaya alındı.

Karantina kararı alınan İlçe Hıfzıssıhha kararında, "İlçemizi tehdit eden Korona virüs salgını nedeniyle bulaş riskini en aza indirmek için pozitif vaka yoğunluğu ve vakaya temaslı yoğunluğu belirlenen İkizçay Mahallesi Atatürk Caddesi A Blok No 43-1 ve İkizçay Mahallesi Atatürk Caddesi B Blok No 43-2 Edremit Balıkesir adreslerinin iç mekan yerleşimleri ile beraber aynı adreste bulunan işletmelerinde 27.06.2020 tarihi itibariyle 14 gün süreyle 10.07.2020 tarihine kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

Kararda, dünyayı etkisi altına alan ve tehdidin sürdüğü bildirilirken, ülkenin ve vatandaşların korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi. Bina 14 gün boyunca karantinada kalacak.
Memurlar.Net
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