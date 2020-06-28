Sınav için yanlış okula gitti, imdadına vatandaşlar yetişti
|28 Haziran 2020 10:51
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Zonguldak'ta AYT sınavı için yanlış okula giden bir genç kızın imdadına vatandaşlar yetişti. Yardım eden vatandaşın aracıyla okul binasına gelen genç kız, adeta dakikalarla yarıştı.
ÖSYM Başkanlığı tarafından YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. 10.15'te başlayan sınav öncesi adaylar sınav olacakları binalara alınmaya başladı. Adaylar bina önünde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan kullandı ve maske taktı. Polis kontrolünden geçen adaylar ardından sınav olacakları sınıfa yöneldi.
Sınav için yanlış okula giden bir genç kız ise adeta dakikalarla yarıştı. Yanlış okula gittiğini fark edince çevresindekilerin imdadına yetiştiği genç kız, kendisine yardım eden bir vatandaşın aracıyla sınava gireceği binaya geldi. Araçtan indiği andan itibaren koşmaya başlayan genç kız, adeta dakikalarla yarıştı. Görevlilerin evraklarını kontrol ettiği aday, sınava yetişebildi. Saat 10.00 itibariyle sınav binalarına giriş kapıları kapatıldı. Adaylar bu dakikadan itibaren sınav binalarına alınmadı.
Yakınları ise sınav binası önünde adaylar için dua ederek bekleyişini sürdürdü.
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